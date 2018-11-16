Galatasaray'a 5.5 Milyon Euro Dopingi

Yedi eksikle gittiği Kayseri deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray'da hem saha içinde hem saha dışında işler yoluna girmeye başladı.

Eren Derdiyok ve Fernando takıma katılırken, Nagatomo da milli arada fiziksel açığını kapatacak. Maicon ve Feghouli'yi Kayseri'de geri kazanan Fatih Terim'in sakat oyuncuların dönüşüyle kadro alternatifi çoğaldı. Yönetim de Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları öncesi elini cebine attı.

TOPLAMDA 345 MİLYON TL ÖDEMEYE ULAŞILDI

Çarşamba günü takıma 5.5 milyon Euro ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Alacakları büyük ölçüde sıfırlanan futbolcuların morali iyice yerine gelirken, Florya'da huzur sağlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Ocak ayında UEFA'ya borçsuzluk kağıdı göndereceği öğrenildi. Bu arada Mustafa Cengiz'in başkanlık döneminde futbol takımına gecikmiş ve biriken 345 milyon TL para ödendi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak şahsi kefaletini verdi ve Factoring firmalarından alınan kredileri sıfırladı. (Sabah)