Galatasaray'a 2 İsim Daha Geliyor

2017/2018 sezonu için müthiş transferlerle takımı takviye eden Galatasaray'da iki oyuncunun alınması için harekete geçildi. Hedefte Yevhen Konoplyanka ile Juventus'tan Mario Lemina var.



Transferde şov yapan Galatasaray durmuyor! 2 isim daha geliyor...



Bruma ve Podolski'nin satışından elde ettiği geliri Gomis, Belhanda ve Maicon'a yatıran Galatasaray'da kadroya katılacak yeni oyuncular için kiralama formülü gündeme geldi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre; transferde durmak bilmeyen Özbek yönetimi, listesine aldığı Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka ile Juventus'tan Mario Lemina'yı kiralamak için harekete geçti.