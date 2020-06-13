HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray, 91 gün sonra sahada

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 38. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 91 gün sonra sahada
13.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:45

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 25-5 üstünlüğü bulunuyor. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig'e Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanıyla dönecek. Ligin 27. haftasında Rizespor ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 26 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Yeşil-mavililer ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyetin ardından topladığı 25 puanla 16. sırada bulunuyor.

Son maçını 15 Mart tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayan Galatasaray, 91 gün sonra sahaya inecek.

38. randevu

Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 5 kez mağlup etti. 7 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 85 golüne, Rize ekibi 35 golle karşılık verdi.

Bu sezon 4. maç

İki takım bu sezon 1'i Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Kupadaki müsabakalarda Rize'de sonuç 1-1 sona ererken, Galatasaray evinde 2-1 galip ayrılıp bir üst tura çıkan taraf olmuştu.

10 maçtır yenilmiyor

Lige ara verilmeden önce başarılı bir grafik çizen ve yenilmeyen Galatasaray, son 10 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Geride kalan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etme başarısı gösterirken, Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 26 haftada sadece 20 gol yedi. Bu istatistikte Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da payı büyük. Başarılı eldiven, müsabakalarda yaptığı kritik kurtarışlarıyla takımına güven veriyor.

Galatasaray'da sakat olan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'nun dışında eksik bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda defans ortasında Ryan Donk'un yanında Ahmet Çalık ya da genç futbolcu Emin Bayram'ın oynaması bekleniyor.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Rizespor öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Mariano, Adem Büyük, Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 28. haftada iç sahada Gaziantep FK ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da

Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Turgut Doman üstlenecek. VAR'da Koray Gençerler, AVAR'da ise Emre Malok görev yapacak. Ankara Bölgesi hakeminin, Süper Lig'de düdük çaldığı 76 maçta ev sahibi takım 36, deplasman ekibi de 23 kez galip geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Spor
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Spor
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Spor
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Spor
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Spor
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Spor
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Galatasaray, 91 gün sonra sahada - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 11:25:08. #1.15#
title