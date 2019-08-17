Galatasaray, 8 sezon sonra ligin ilk maçında kayıp

17.08.2019 12:30

Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyetle başlayan Galatasaray, en son 2011-2012 sezonunda ligin ilk maçında puan alamamıştı. Sarı-kırmızılıları o sezon normal ligi lider bitirip, Süper Final'de rakiplerine üstünlük kurarak şampiyon olmayı başarmıştı.

Süper Lig 2019-2020 sezonuna deplasmanda 2-0'lık Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, 8 sezon sonra lige yenilgiyle başladı. 2011-2012 sezonunun ilk haftasında Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 7 sezon boyunca çıktığı ilk hafta maçlarında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Denizlispor yenilgisiyle birlikte, Galatasaray 8 sezon sonra lige puan alamadan başladı. 2011-2012 sezonunda Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetin ardından iyi bir sezon geçirerek 34 haftayı 77 puanla zirvede tamamlayan ve ardından oynanan Süper Final'de de rakiplerine üstünlük kuran Galatasaray, ligi şampiyon olarak tamamlamıştı. Galatasaray'ın başında o dönemde de Teknik Direktör Fatih Terim vardı.

Galatasaray'ın son 9 sezonda ligin ilk maçında oynadığı maçlar şöyle:

2011-2012

Başakşehir: 2 - Galatasaray: 0

2012-2013

Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1

2013-2014

Galatasaray: 2 - Gaziantepspor: 1

2014-2015

Bursaspor: 0 - Galatasaray: 2

2015-2016

Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2

2016-2017

Galatasaray: 1 - Karabükspor: 0

2017-2018

Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1

2018-2019

Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3

2019-2020

Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA