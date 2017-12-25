Galatasaray 7 Eksikle Çalıştı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın evinde oynayacağı Bucaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın evinde oynayacağı Bucaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Pas çalışma ile devam antrenman dar alan çift kale maçla sona erdi. Süper Lig'de Göztepe ile oynanan maçta sahada olan oyunculardan Denayer, Linnes, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Nigel de Jong ve Hakan Balta ayak tenisi oynadı.
Antrenmana izinli olan Fernando, Muslera, Mariano, Maicon, Badou Ndiaye ve Bafetimbi Gomis'in yanı sıra sakatlıkları olan Fernando ve Garry Rodrigues katılmadı. Sarı-kırmızılılar antrenmanda sonra tesislerde kampa girdi.
Galatasaray, altyapısında forma giyen Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar genç oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.
(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/ İHA)