Galatasaray 5 maçtır kaybetmiyor

31.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:30

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak. 7 kez Türkiye Kupası, 1 kez Süper Kupa, 47 kez Süper Lig olmak üzere 55 kez karşılaşan renktaşlar, yine birbirine üstünlük kurabilmek için sahaya çıkacak.

G.Saray üstün

Geride kalan 47 Süper Lig maçında Galatasaray 30 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. İki takım arasındaki 14 müsabakada da galip gelen olmadı. Bu maçlarda Galatasaray 103 kez gol sevinci yaşarken Kayserispor ise rakibine 36 gol atabildi. İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan 7 müsabakada her iki ekip de 3'er kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Türkiye Süper Kupa maçında ise Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 23 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 18 kez kazandı. 3 maç berabere bitti. Hes Kablo Kayserispor ise 2 kez galip geldi. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı 3-2 kazanan Galatasaray geçen sezon sahasındaki maçı da 3-1 kazanmıştı. Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı son 5 maçı da kazandı.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇLARI VE SONUÇLARI:

Süper Lig

2019/2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3

2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1

2018/2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2017/2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2016/2017 Galatasaray-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2015/2016 Galatasaray-Kayserispor 6-0

2015/2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2013/2014 Galatasaray-Kayserispor 0-1

2013/2014 Kayserispor-Galatasaray 2-4

2012/2013 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2012/2013 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2011/2012 Galatasaray-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Galatasaray 0-2

2010/2011 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2010/2011 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2009/2010 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2009/2010 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2008/2009 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2007/2008 Galatasaray-Kayserispor 2-0

2007/2008 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2006/2007 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2006/2007 Galatasaray-Kayserispor 4-0

2005/2006 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2005/2006 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2004/2005 Kayserispor-Galatasaray 2-2

2004/2005 Galatasaray-Kayserispor 5-1

1997/1998 Galatasaray-Kayserispor 5-1

1997/1998 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1995/1996 Galatasaray-Kayserispor 5-0

1995/1996 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1994/1995 Kayserispor-Galatasaray 0-1

1994/1995 Galatasaray-Kayserispor 2-1

1993/1994 Galatasaray-Kayserispor 3-1

1993/1994 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1992/1993 Galatasaray-Kayserispor 4-2

1992/1993 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1985/1986 Galatasaray-Kayserispor 5-2

1985/1986 Kayserispor-Galatasaray 0-0

1979/1980 Galatasaray-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1974/1975 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1974/1975 Galatasaray-Kayserispor 2-0

1973/1974 Kayserispor-Galatasaray 2-0

1973/1974 Galatasaray-Kayserispor 1-0

TÜRKİYE KUPASI

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 1-0

2006/2007 Galatasaray-Kayserispor 1-0

1993/1994 Kayserispor-Galatasaray 2-3

1987/1988 Galatasaray-Kayserispor 4-1

1987/1988 Kayserispor-Galatasaray 1-5

1977/1978 Galatasaray-Kayserispor 0-0

1977/1978 Galatasaray-Kayserispor 0-1

Süper Kupa

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 2-1

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA