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Galatasaray 5 hazırlık maçı oynayacak

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Eyüpspor, İstanbulspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacak.

Galatasaray 5 hazırlık maçı oynayacak
21.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:25

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Eyüpspor, İstanbulspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 5 karşılaşmaya çıkacak. Aslan, ilk üç maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacak. Galatasaray, ilk olarak 24 Ağustos Pazartesi günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor ile mücadele edecek.

İkinci maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'ın, Florya'daki son rakibi de TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor olacak. 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık programı içerisinde Süper Lig'den de iki takımla maç yapacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda sarı-kırmızılılar, 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ile saat 17.00'de karşılaşacak. Bu mücadelenin ardından Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de İstanbul ekibi ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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