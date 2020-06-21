Galatasaray 5 eksikle Gaziantep FK karşısında! Bu maça iddaa oynayanların %72'si... Bu bir ilandırGALATASARAY - GAZİANTEP FKKoronavirüs arası sonrası ilk maçına Rize deplasmanında çıkan Galatasaray, hem 3 puanı kaybetti hem de Fernando Muslera ve Florin Andone'yi...

Bu bir ilandır

GALATASARAY - GAZİANTEP FK

Koronavirüs arası sonrası ilk maçına Rize deplasmanında çıkan Galatasaray, hem 3 puanı kaybetti hem de Fernando Muslera ve Florin Andone'yi...

İki isim de maç sırasında sakatlanıp sezonu kapattı, henüz iyileşmeyen Marcao ve cezalı durumdaki Ryan Donk ile Adem Büyük de Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Stoperde "Ahmet Çalık & Mario Lemina" ortaklığını görebiliriz. Emin Bayram sürprizi beklenebilir. Orta sahada Younes Belhanda ilk 11'de olabilir.

Gaziantep FK'nın ise salgın arası öncesinde 4 maçlık galibiyet hasreti vardı, dönüşü Ankaragücü beraberliğiyle yaptılar ve seri 5 maça çıktı...

Sarı kart gören Juinor Morais de cezalı duruma düştü. Sol kanat muhtemelen Mehmet Erdem Uğurlu'ya emanet olacak.

Mehmet Erdem'in hafta arası da iddialı açıklamaları vardı, "Bu ligdeki tüm takımlara karşı gücümüzü ispatlamış bir ekibiz. İnşallah bu karşılaşmadan 3 puan çıkaracak mücadeleyi göstereceğiz..." demişti.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Galatasaray, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

%72'lik kesim, Rize deplasmanında 3 puandan fazlasını kaybeden sarı-kırmızılıların, Gaziantep FK karşısında 3 puanla ayrılıp moral depolayacağını düşünüyor...

YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...

Şampiyonluk hedefi ile başladığı son 8 haftada Rize deplasmanı deyim yerinde ise Galatasaray için 'facia' gibi geçti.

TD Fatih Terim'in Gaziantep FK maçında savunmada "Lemina - Ahmet Çalık" ikilisine görev vermesini bekliyoruz. Orta saha ve hücum hattını ise Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik galibiyette olduğu gibi sahaya sürecek. Yani merkezde "Belhanda, Seri & Ömer Bayram" görev alacak.

Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük bir yara alsa da hem zoru başarmak hem de Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşmamak adına kazanmak zorunda.

Fernando Muslera: Bir Süper Lig ve Galatasaray efsanesi!