Galatasaray 38. başkanını seçiyor (4 VE 5. SANDIK)
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (4. SANDIK)4. SANDIK TOPLAM OY: 141Eşref Hamamcıoğlu: 47Burak Elmas: 38Metin Öztürk: 29Yiğit Şardan: 18İbrahim Özdemir: 9-------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (5. SANDIK)5.
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (4. SANDIK)
4. SANDIK TOPLAM OY: 141Eşref Hamamcıoğlu: 47Burak Elmas: 38Metin Öztürk: 29Yiğit Şardan: 18İbrahim Özdemir: 9
-------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (5. SANDIK)5. SANDIK TOPLAM OY: 160Eşref Hamamcıoğlu: 65Burak Elmas: 36Metin Öztürk: 35Yiğit Şardan: 21
İbrahim Özdemir: 2
Kaynak: Demirören Haber Ajansı