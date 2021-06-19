Galatasaray 38. başkanını seçiyor (25 VE 26. SANDIK)
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Galatasaray 38. başkanını seçiyor (25 VE 26. SANDIK)

Galatasaray 38. başkanını seçiyor (25 VE 26. SANDIK)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray 38. başkanını seçiyor (25. SANDIK)25. SANDIK TOPLAM OY: 184Burak Elmas: 65Eşref Hamamcıoğlu: 61Metin Öztürk: 40Yiğit Şardan: 10İbrahim Özdemir: 4----------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (26. SANDIK)26.

Galatasaray 38. başkanını seçiyor (25. SANDIK)

25. SANDIK TOPLAM OY: 184

Burak Elmas: 65

Eşref Hamamcıoğlu: 61Metin Öztürk: 40Yiğit Şardan: 10İbrahim Özdemir: 4

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Galatasaray 38. başkanını seçiyor (26. SANDIK)

26. SANDIK TOPLAM OY: 178Burak Elmas: 51Eşref Hamamcıoğlu: 50Metin Öztürk: 50Yiğit Şardan: 23

İbrahim Özdemir: 2


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Galatasaray 38. başkanını seçiyor (25 VE 26. SANDIK) - Haberler Spor
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