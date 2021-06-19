Galatasaray 38. başkanını seçiyor (22 VE 23. SANDIK)
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Galatasaray 38. başkanını seçiyor (22 VE 23. SANDIK)

Galatasaray 38. başkanını seçiyor (22 VE 23. SANDIK)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray 38. başkanını seçiyor (22. SANDIK)22. SANDIK TOPLAM OY: 138Burak Elmas: 43Eşref Hamamcıoğlu: 47 Metin Öztürk: 30 Yiğit Şardan: 15İbrahim Özdemir: 3 -------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (23. SANDIK)23.

Galatasaray 38. başkanını seçiyor (22. SANDIK)

22. SANDIK TOPLAM OY: 138

Burak Elmas: 43Eşref Hamamcıoğlu: 47 Metin Öztürk: 30 Yiğit Şardan: 15İbrahim Özdemir: 3  -------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (23. SANDIK)23. SANDIK TOPLAM OY: 156Burak Elmas: 70Eşref Hamamcıoğlu: 43 Metin Öztürk: 33Yiğit Şardan: 9

İbrahim Özdemir: 1


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Galatasaray 38. başkanını seçiyor (22 VE 23. SANDIK) - Haberler Spor
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