Galatasaray 38. başkanını seçiyor (22 VE 23. SANDIK)
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (22. SANDIK)22. SANDIK TOPLAM OY: 138Burak Elmas: 43Eşref Hamamcıoğlu: 47 Metin Öztürk: 30 Yiğit Şardan: 15İbrahim Özdemir: 3 -------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (23. SANDIK)23.
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (22. SANDIK)
22. SANDIK TOPLAM OY: 138Burak Elmas: 43Eşref Hamamcıoğlu: 47 Metin Öztürk: 30 Yiğit Şardan: 15İbrahim Özdemir: 3 -------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (23. SANDIK)23. SANDIK TOPLAM OY: 156Burak Elmas: 70Eşref Hamamcıoğlu: 43 Metin Öztürk: 33Yiğit Şardan: 9
İbrahim Özdemir: 1
Kaynak: Demirören Haber Ajansı