Galatasaray 38. başkanını seçiyor (2 VE 3. SANDIK)
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (2. SANDIK)2. SANDIK TOPLAM OY: 173 OYEşref Hamamcıoğlu: 72Metin Öztürk: 46Burak Elmas: 36Yiğit Şardan: 12İbrahim Özdemir: 4-------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (3. SANDIK)3.
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (2. SANDIK)
2. SANDIK TOPLAM OY: 173 OY
Eşref Hamamcıoğlu: 72Metin Öztürk: 46Burak Elmas: 36Yiğit Şardan: 12İbrahim Özdemir: 4-------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (3. SANDIK)
3. SANDIK TOPLAM OY: 163 oyEşref Hamamcıoğlu: 70 Metin Öztürk: 38Burak Elmas: 34Yiğit Şardan: 14
İbrahim Özdemir: 4
Kaynak: Demirören Haber Ajansı