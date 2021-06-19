Galatasaray 38. başkanını seçiyor (19 VE 20. SANDIK)
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (19. SANDIK)19. SANDIK TOPLAM OY: 142Burak Elmas: 68Eşref Hamamcıoğlu: 37Yiğit Şardan: 17Metin Öztürk: 18İbrahim Özdemir: 1 -------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (20. SANDIK)20.
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (19. SANDIK)
19. SANDIK TOPLAM OY: 142Burak Elmas: 68Eşref Hamamcıoğlu: 37Yiğit Şardan: 17Metin Öztürk: 18İbrahim Özdemir: 1 -------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (20. SANDIK)20. SANDIK TOPLAM OY: 139Burak Elmas: 52Eşref Hamamcıoğlu: 36 Metin Öztürk: 29Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
Kaynak: Demirören Haber Ajansı