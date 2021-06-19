Galatasaray 38. başkanını seçiyor (15 VE 16. SANDIK)
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (15. SANDIK)15. SANDIK TOPLAM OY: 149Burak Elmas: 67Eşref Hamamcıoğlu: 41Yiğit Şardan: 18Metin Öztürk: 17İbrahim Özdemir: 4-------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (16. SANDIK)16.
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (15. SANDIK)
15. SANDIK TOPLAM OY: 149Burak Elmas: 67Eşref Hamamcıoğlu: 41Yiğit Şardan: 18Metin Öztürk: 17İbrahim Özdemir: 4-------------------------------------------------------------------Galatasaray 38. başkanını seçiyor (16. SANDIK)16. SANDIK TOPLAM OY: 161Burak Elmas: 54Eşref Hamamcıoğlu: 49Yiğit Şardan: 25Metin Öztürk: 30
İbrahim Özdemir: 1
Kaynak: Demirören Haber Ajansı