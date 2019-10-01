Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri,...

01.10.2019 21:06
Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria, Sarabia, Icardi

Kaynak: AA
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