Galatasaray 23. Şampiyonluğun Peşinde
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Galatasaray 23. Şampiyonluğun Peşinde

05.02.2021 23:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:19

Lige durgun başlayan Galatasaray etkili savunma oyunu ve Taylan gibi isimlerin flaş performansıyla ligin ilk yarısını zirve yarışında tutunarak kapattı. Devre arasında Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray şampiyonluk yarışında ezeli ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile başa baş mücadele ediyor.

Lige durgun başlayan Galatasaray etkili savunma oyunu ve Taylan gibi isimlerin flaş performansıyla ligin ilk yarısını zirve yarışında tutunarak kapattı. Devre arasında Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray şampiyonluk yarışında ezeli ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile başa baş mücadele ediyor.

Galatasaray 23. Şampiyonluğun Peşinde

Kaynak: Dugout

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