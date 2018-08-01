Galatasaray 2000 Doğumlu Mirza Cihan'ı Transfer Etti

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep FK'de forma giyen 2000 doğumlu Mirza Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray, takıma direkt etki edecek transfer yapmaya çalışırken, bir yandan da gelecek sezonlarda takıma katkı vermeye aday olan genç futbolcuları kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep FK profesyonel futbolcusu Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı. 26 Ekim 2000 doğumlu Mirza ile ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 18 yaşındaki futbolcu Gaziantep ekibi ile geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 1 müsabakaya çıktı.

(Oğuzhan Ort/İHA)