Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de galip

23.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:15

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, 20 yıl sonra rakibi deplasmanda yenmeyi başardı.



Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece rakibine karşı deplasmandaki kötü istatistiği de sona erdi. Cimbom buradaki son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. O dönemde de takımın başında Fatih Terim bulunuyordu.



Bu maç öncesinde Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 23 kez mücadele etmişti. Sarı-kırmızılılar, 20'si lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenilgi alıp, 8 kez de berabere kalmıştı.



Galatasaray böylece rakibini 23 maç sonra yenmeyi başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA