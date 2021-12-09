Galatasaray, Lazio deplasmanında galip gelmesi veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayacak. Karşılaşmayı Lazio'nun kazanması halinde ise Lazio lider, Galatasaray ikinci olacak. Peki, Galatasaray 2. olursa muhtemel rakipleri kim?

GALATASARAY 2. OLURSA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Galatasaray 2. olursa muhtemel rakipleri kimler?

• Leipzig

• Porto

• Dortmund

• Sheriff

• Barcelona

• Atalanta/Villareal

• Sevilla

• Zenit

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• Galatasaray

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