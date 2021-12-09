Galatasaray 2. olursa muhtemel rakipleri kim?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ancak Karşılaşmayı Lazio'nun kazanması halinde ise Lazio lider, Galatasaray ikinci olacak. Peki, Galatasaray 2. olursa muhtemel rakipleri kim?
Galatasaray, Lazio deplasmanında galip gelmesi veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayacak. Karşılaşmayı Lazio'nun kazanması halinde ise Lazio lider, Galatasaray ikinci olacak. Peki, Galatasaray 2. olursa muhtemel rakipleri kim?
GALATASARAY 2. OLURSA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Galatasaray 2. olursa muhtemel rakipleri kimler?
• Leipzig
• Porto
• Dortmund
• Sheriff
• Barcelona
• Atalanta/Villareal
• Sevilla
• Zenit
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• Galatasaray
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