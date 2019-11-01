Galatasaray 2 maç sonra galip

Galatasaray, Real Madrid ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla galibiyet hasretini sona erdirdi.

01.11.2019 22:31
Galatasaray 2 maç sonra galip

Galatasaray, Real Madrid ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla galibiyet hasretini sona erdirdi.


Galatasaray'da galibiyet hasreti Çaykur Rizespor maçıyla bitti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid'e 1-0, ligde de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Rizespor galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. Aslan, bu hafta Avrupa'da Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulmuş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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