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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: 'Dönen dolapları gördük!'

Galatasaray Spor Kulübü'nün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: 'Dönen dolapları gördük!'
22.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:39

Galatasaray Spor Kulübü'nün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, futbol şubesine yapılan eleştirilere cevap verdi. Süper Lig'i 6. olarak bitirdiklerini hatırlatan Albayarak, "Hiçbirimizin beklediği bir sıralama değildi. Herkes gibi biz de üzüldük. Takdir edersiniz ki Galatasaray yol almışken, 7 galibiyet üst üste almışken korna virüsün dünyayı sardığı bir dönemde önce ben sonra hocamız, Kaan Kançal, Yusuf Günay hepimiz hastanelerde kaldık. Liglere ara verildi. Bu ara en çok bizi etkiledi. Özellikle virüsten sonra Rizespor maçının başta Muslera, Andone'nin sakatlanmaları bizi derinden üzdü. Gidişatımıza ciddi hasar verdi. Geçen sene bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Her şey üst üste geldi. Hiç kimsenin düşünmediği sakatlıklar oldu. Cezalara ve haksızlıklara maruz kaldık. Geçen sene 60 milyon Euro olan Galatasaray Futbol Takımı'nın giderini bu sene 40-42 milyon Euro'lara düşürmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Galatasaray'ı sevenleri sevindirmek için büyük bir mesaimizi ayırıyoruz"

Bugüne kadar 6 transfer dönemi geçirdiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, "Bunların hepsini artı ile kapattık. Herkes bizi acımazsızca eleştiriyor. Allah aşkına bazı divan üyeleri çıksın, ellerini vicdanlarına koysunlar, iyi yaptığımız şeyleri söylesinler. Hatalarımız vardır. Hatalarımızdan ders almaya devam ediyoruz. İnan ki uzun yıllar yönetimlerde oldum, arkadaşlarımızın bahsettiği gibi gerçekten bu yönetim yarım saat falan gelip şeyde durmuyoruz. Biz muntazam şekilde gündüz 1'de gelip, akşam 7'lere kadar kulüpte duruyoruz. Başkanımız ciddi hastalığa yakalandıktan sonra 'Galatasaray başkanı hasta oldu, kimse kulübe gitmiyor'demesinler diye bunu uzun saatlere çıkardık. Galatasaray'ı yönetmek bize nasip oldu. Galatasaray'ı sevenleri sevindirmek için, sevmeyenleri sevindirmemek için büyük bir mesaimizi Türk Telekom'da, Galatasaray'a ayırıyoruz. Ayırmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Geçen sene dönen dolapları gördük"

Geçen sezon ligi 6. sırada bitirdikleri ifade eden Albayarak, "Hiçbirimizin beklemediği, tasvip etmediği ama futbolda da bunların olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben inanıyorum ki geçen seneden dersler aldık. İşimize daha ciddi bir şekilde bakmaya başladık. Transferlerde harcamalarımızı kontrol altına almak için canla başla uğraşıyoruz. Yine bu seneyi karla kapatmayı hedefliyoruz. Bizde bu Galatasaray sevgisi olduğu sürece Galatasaray'ın bir kuruşunu sokağa atmayı Allah bize nasip etmesin. Bizim morale ihtiyacımız var. Birçok kulüp birbirlerine daha fazla yaklaştı. Biz bundan sonraki yönetimlere de destek vereceğiz. Ben her zaman Galatasaray'ın iyiliği için çalışacağım. Her çıkan bize vurmasın. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Geçen sene bizi aşağıya çekmek için dönen dolapları gördük. Galatasaray'ı aşağıya çekmek için, durdurmak için ne yollara başvurduklarına şahit olduk. Çok üzüldüm. Geçen sene ben inanıyorum ki o galibiyetler devam edecekti. Sivas'ta başlayan, Rize'de devam eden hakem hataları, korona virüsün de gelmesiyle geçen sene çok şanssız bir sezon geçirdik. Geçen sene şampiyon olamaya çok ihtiyacımız vardı. Galatasaray için bu sene her şey iyi olacak. Yeter ki birlik olalım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Hürriyet

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