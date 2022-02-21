Galatasaray: 2-3

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Esat Sancaktar (xx), Bahtiyar Birinci (xx)

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşma adeta nefesleri kesti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin son anları ise büyük gerilime sahne oldu. Galatasaray maçın henüz 3'üncü dakikasında Nelsson'la öne geçti. Ndiaye ilk yarının son anlarında skoru eşitledi: 1-1. Göztepe, 70'te penaltıdan Ndiaye ile 2-1'i buldu. Galatasaray 87'nci dakikada Gomis'in penaltısıyla yine dengeyi sağladı. Hakem Arda Kardeşler, 90+1'inci dakikada penaltı kararı verip, VAR'da pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirdi. Kardeşler; 90+7'nci dakikada bir kez daha beyaz noktayı gösterdi, gerilim tavan yaptı. Sahaya taraftar girdi ve oyun bir süre durdu. Atışı kullanan Gomis maçın skorunu tayin etti: 2-3.

2'nci dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Soldan Berkan'ın ortaladığı topa Halil kafayı vurdu, kaleci Pena topun sahibi oldu

Bu dakikadan sonra mücadelede gerilim ise tavan yaptı. Sahaya yabancı madde yağarken, Galatasaray kalecisi Pena atılan yabancı maddelerin ardından yerde kaldı. Atınç kale arkası tribününe giderek futbolseverleri yatıştırmaya çalıştı ve maç bir süre durdu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. Göztepeli ve Galatasaraylı futbolcular arasında maç bitiminde tünelde arbede yaşadı. Tribünde ise kavgalar çıktı.