Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı iptal edildi

01.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:31
Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı iptal edildi

Galatasaray, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılaması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısının korona virüs pandemisi önlemleri kapsamında yayımlanan yeni genelgede genel kurulların 01 Mart 2021 tarihine kadar yapılmaması bildirildiğinden dolayı iptal edildiğini açıkladı.

Galatasaray, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılaması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısının korona virüs pandemisi önlemleri kapsamında yayımlanan yeni genelgede genel kurulların 01 Mart 2021 tarihine kadar yapılmaması bildirildiğinden dolayı iptal edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika: Galatasaray'da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal edildi
Son Dakika: Galatasaray'da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal edildi
Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi
Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi
Galatasaray'ın Aralık ayındaki olağanüstü genel kurulu, koronavirüs nedeniyle yapılamayacak
Galatasaray'ın Aralık ayındaki olağanüstü genel kurulu, koronavirüs nedeniyle yapılamayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Mahir Osman Kavala Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık İrem Derici Ariana Grande İbrahim Büyükak
Spor Orhun Ene Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı iptal edildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:31:40. #1.15#
title