Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte...

Galatasaray: '17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihinin açıklanacağı kamuoyuna duyurulur.

Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihinin açıklanacağı kamuoyuna duyurulur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önümüzdeki olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacak
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önümüzdeki olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacak
Fatih Altaylı: İstanbul Valiliği, G.Saray'a seçimlere devletin karıştırılmaması için yazı gönderdi
Fatih Altaylı: İstanbul Valiliği, G.Saray'a seçimlere devletin karıştırılmaması için yazı gönderdi
Ünlü yorumcu Karakullukçu'dan Başkan Cengiz'e sert sözler: Vıcık vıcık koltuk sevdalısı, tarihin en kötü başkanı
Ünlü yorumcu Karakullukçu'dan Başkan Cengiz'e sert sözler: Vıcık vıcık koltuk sevdalısı, tarihin en kötü başkanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca
Magazin Alişan Cansu Dere Seda Sayan Hande Erçel
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Ali Tandoğan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte... - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 18:45:58. #1.16#

title