Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte...
Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihinin açıklanacağı kamuoyuna duyurulur.
Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihinin açıklanacağı kamuoyuna duyurulur." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı