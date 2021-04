Galatasaray: 1-3

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Gassama (x) (Dk. 65 Murat x), Atınç (xx), Berkan (x), Burekovic (xx), Nwobodo (xx), Soner (x) (Dk. 72 Zulj), Diabate (xx) (Dk. 65 Tripic x), Halil (xx), Ndiaye (x) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Gassama (x) (Dk. 65 Murat x), Atınç (xx), Berkan (x), Burekovic (xx), Nwobodo (xx), Soner (x) (Dk. 72 Zulj), Diabate (xx) (Dk. 65 Tripic x), Halil (xx), Ndiaye (x) (Dk. 46 Esiti xx), Jahovic (x) (Dk. 81 Ideye)GALATASARAY: Muslera (xxx) - Şener (xx), Luyindama (xxx), Marcao (xxx), Saracchi (xx), Taylan (xxx) (Dk. 74 Etebo x), Fernandes (xxxx), Emre Kılınç (xx) (Dk. 82 Arda), Kerem (xxxx) (Dk. 68 Onyekuru x), Feghouli (xxx) (Dk. 82 Ömer), Halil (xx) (Dk. 67 Oğulcan x)GOLLER: Dk. 9 Diabate (Göztepe), Dk. 18, Dk. 39 ve Dk. 64 (P) Kerem (Galatasaray)SARI KARTLAR: Nwobodo (Göztepe) - Kerem (Galatasaray)

Süper Lig'de son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray, Göztepe deplasmanında kazanarak zirve umutlarını sürdürdü. Maçın 9'uncu dakikasında Diabate'nin golüyle yenik duruma düşen Galatasaray 18'inci dakikada Kerem'le beraberliği yakaladı. Kerem 39'unca dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla noktalandı. Maça damgasını vuran Kerem bu kez 64'te penaltıdan kendisinin ve takımının 3'üncü golünü atarak yıldızlaştı. Lider Beşiktaş'ın 2 puan kaybettiği haftayı galibiyetle bitiren Galatasaray 65 puana yükselerek ümit tazeledi. Son 2 maçını kazanan Göztepe ise 46 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Soldan gelişen atakta Burekovic'in ortaladığı topa Diabate gelişine voleyi vurdu, bu mükemmel golle perdeyi açtı: 1-0.18'inci dakikada Galatasaray tabelayı eşitledi. Halil'in ara pasında kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kalan Kerem plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.39'uncu dakikada Galatasaray üstünlüğü yakaladı. Taylan'ın derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kerem bekletmeden şutunu çekti. Kaleci İrfan Can'dan seken top uzak köşeden ağlara gitti: 1-2.42'nci dakikada Göztepe Berkan'ın kırmızı kart görmesiyle önce 10 kişi kaldı. Gole giden Halil'i düşüren Berkan direkt kırmızı kart gördü. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve kırmızı kart iptal edildi. 45+3'üncü dakikada Galatasaray mutlak golü kaçırdı. Feghouli'nin ara pasında Halil, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, İrfan Can meşin yuvarlağı çıkardı.45+4'üncü dakikada Fernandes yerden kesti, Feghouli'nin gelişine vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.49'uncu dakikada Saracchi'nin pasında Emre Kılınç şutunu çekti, kaleci İrfan Can üzerine gelen topu rahat kontrol etti.62'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Nwobodo, Halil'i düşürdü. Hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi.64'üncü dakikada penaltıyı gole çeviren Kerem, kendisinin ve takımının 3'üncü golüne imza attı: 1-3.69'uncu dakikada sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti. 76'ncı dakikada Esiti'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwobodo kaleyi yokladı, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 87'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zulj'un şutunda top kaleci Muslera'nın bakışları arasında auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağluğ etti.

3 puanı konuk takım hanesine yazdırdı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ