Galatasaray'ın eski yıldızı Türk güzelle evlendi
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Galatasaray'ın eski yıldızı Türk güzelle evlendi

Galatasaray'ın eski yıldızı Türk güzelle evlendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fransa'nın Stade Rennais FC takımında oynayan Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Türk güzelle evlendi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sürpriz bir isimle evlendi. Futbolcu, Aralık 2019'da İstanbul'da görüntülendiği sosyetik güzel Seda Parseker ile nikah masasına oturdu. Fransa'daki nikaha sadece aile ve yakın dostları katıldı. Haberin duyulmaması için futbolcu ve sosyetik güzel nikahtan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmadığı ortaya çıktı. İkili, gelen davetlilere de düğünden fotoğraf paylaşmamalarını rica ettiği öğrenildi. Parseker'in adı bir dönem Mario Balotelli, Ömer Şişmanoğlu ve Manuel Fernandes gibi isimlerle anılmıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Türk güzelle evlendi
Galatasaray'ın eski yıldızı Türk güzelle evlendi

Kaynak: Snob Magazin

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