Galatasaray: 0-1

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Acquah (Dk. 78 Zeki) Umut (Dk. 90 Lukoki), Wallace, Hadebe, Semih, Hafes, Youssuf, İssam (Dk. 90 Doğukan), Kubilay (Dk. 46 Tetteh), Adem (Dk. 78 Ahmed)GALATASARAY: Muslera - Taylan, Babel, Belhanda (Dk. 73 Sekidika), Martin Linnes, Donk, Emre Akbaba (Dk. 84 Ömer Bayram), Saracchi (Dk. 84 Luyındama), Marcos, Arda (Dk. 73 Kerem), Feghouli (Dk. 25 Emre Kılınç)GOL: Dk. 87 Babel (Galatasaray)SARI KARTLAR: Tetteh, İssami Ahmed ( Yeni Malatyaspor ) - Taylan, Babel (Galatasaray)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

1'inci dakikada Feghouli'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta savunmadan seken top kaleci Abdulsamed Damlu'da kaldı.9'uncu dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan açtığı ortasında Afriyie Acquah, penaltı noktasının yanından kafa vuruşunu yaptı, top kaleci Muslera'nın üzerine gitti.22'nci dakikada Feghouli'nin ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in şutunu kaleci Abdulsamed kurtardı, seken topu savunma uzaklaştırdı. 25'inci dakikada Feghouli sakatlık yaşadı. O'nun yerine Emre Kılınç oyuna girdi.26'ncı dakikada sol kanattan Saracchi'nin açtığı ortaya iyi yükselen Emre Kılınç'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.31'inci dakikada ceza sahası dışında Linnes'in şutunda top kale direğinin yanından dışarı çıktı.58'inci dakikada Adem'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh'in gelişine çektiği sert şutunda top üst ağlarda kaldı.62'nci dakikada Hafes'in ceza yayı önünde kullandığı frikik şutunda top az farkla auta çıktı.87'nci dakikada Babel'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Abdulsamed'in yanından filelere gitti: 0-1.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN