Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
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Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)

17.01.2021 19:54 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:58
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu – Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Larin, AboubakarGALATASARAY: Okan Kocuk- Şener Özbayrakl (Dk.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu – Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Larin, AboubakarGALATASARAY: Okan Kocuk-  Şener Özbayrakl (Dk. 39 Linnes)ı, Luyindama, Marcao, Saracci, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Etebo, Arda Turan, DiagneGOLLER: SARI KARTLAR: Rosier (Beşiktaş) - Arda Turan, Oğualcan Çağlayan (Galatasaray) Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.7'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Larin, içeri kat ettikten sonra tersteki Ghezzal'ı gördü. Ceza sahası içinde topu sağ ayağına alan Ghezzal'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.33'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Arda Turan ortasını yaptı. Arka direkte Marcao'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Atiba topu çizgiden çıkardı.35'inci dakikada Marcao kalecisine dönmek isterken araya Larin girdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Larin, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta topu üstten dışarı attı.Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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