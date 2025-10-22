Galatasara Bodo Glimt tek maç mı, rövanşı var mı?

Devler Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde taraftarlar, maçın tek karşılaşma mı yoksa iki ayaklı bir seri mi olduğunu merak ediyor. Peki, Galatasaray - Bodo/Glimt maçının rövanşı oynanacak mı?

GALATASARAY, BODO/GLIMT KARŞISINDA AVANTAJ PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılarak ilk 8 sıra mücadelesinde avantajlı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

MAÇIN YAYIN VE SAAT BİLGİSİ

Karşılaşma, 22 Ekim Salı akşamı Rams Park'ta oynanacak. Futbolseverler, bu zorlu mücadeleyi saat 19.45'ten itibaren TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı izleyebilecek.

GALATASARAY - BODO/GLIMT TEK MAÇ MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak. Ligde artık her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple mücadele edecek. Bu formatta aynı takımlar arasında rövanş karşılaşmaları yapılmayacak.