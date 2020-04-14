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İstanbul, Ekonomi

Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu

Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu Galataport İstanbul yönetimi, şantiyede inşaat faaliyetlerinin bugünden itibaren geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı.

14.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:00
Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu

Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu

İSTANBUL - Galataport İstanbul yönetimi, şantiyede inşaat faaliyetlerinin bugünden itibaren geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı.

Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu. Galataport İstanbul yönetiminin yazılı olarak yaptığı duyuruya göre, şantiyede azaltarak devam edilen inşaat faaliyeti bugün itibariyle geçici olarak durduruldu. Açıklamada faaliyetlerin ne zaman başlayacağı ise bildirilmedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galataport İstanbul yönetimi olarak, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen COVİD-19 salgınına ilişkin gerek ofislerde gerekse şantiyede görevli çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldık.

Bu dönemde inşaat çalışmalarını, sosyal mesafe kuralını hayata geçirebilmek için yüzde 50 oranında azaltarak sınırlandırdık. Devletimizin de sıkılaştırarak devam ettiği önlemlerle biz de şantiyede aldığımız tedbirleri her geçen gün arttırdık. Bu kapsamda, gerekli denetimlerle birlikte çalışma alanlarında her türlü hijyen ve dezenfektasyon uygulamasını da titizlikle yaptık. Sahamızda bulunan termal kameralara ek olarak, tüm çalışanların maske, eldiven ve dezenfektan kullanmalarını şart koştuk.

Bu önlemlerin ve bir süredir planladığımız aksiyonların devamı olarak Galataport İstanbul şantiyemizde azaltarak devam ettiğimiz inşaat faaliyetlerimizi, 14 Nisan 2020 tarihinden başlamak üzere geçici olarak durdurduğumuz bilgisini kamuoyuna saygıyla sunarız.

Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. El ele vererek, dayanışma içinde bu zorlu günleri geride bırakacağımıza olan inancımız tamdır."

Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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