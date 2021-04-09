Galataport projesinde sona doğru
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Galataport projesinde sona doğru

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1 milyar 700 milyon dolarlık yatırımla yapılan Galataport projesinde sona yaklaşılıyor.

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1 milyar 700 milyon dolarlık yatırımla yapılan Galataport projesinde sona yaklaşılıyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projenin yakında açılacağı müjdesini vermesi kruvaziyer sektöründe hazırlıkları hızlandırdı.

Nisan ayı içerisinde içinde ilk kruvaziyer geminin yanaşması planlanan projede birçok bina tamamlandı.

Karaköy'den Fındıklı'ya 1.2 kilometrelik bir alanda süren dev projede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Galataport İstanbul sadece bir liman değil, otel, müze, kafe, restoran, mağaza ve ofisleriyle yaşam alanı olarak tanımlanıyor.

Galataport'un İstanbul'a yılda bir buçuk milyon kruvaziyer turisti getirmesi bekleniyor.

Proje, Gastronomiden sanata, alışverişten eğlenceye Akdeniz'de yeni bir çekim noktası olacak.

(İHA)

Galataport projesinde sona doğru
Galataport projesinde sona doğru
Galataport projesinde sona doğru
Galataport projesinde sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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