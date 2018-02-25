Galataport Projesi'nde Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha önce yenileme ve güçlendirme yapılması planlanan Tarihi Karaköy Ana Yolcu salonu da yıkılan binalar arasına katılmıştı.

İSTANBUL MODERN'İN BİNASI DA YIKILACAK

Proje alanında çalışmalar hızla sürerken alan içinde yer alan İstanbul Modern'in de yeni adresi belli oldu. 4 numaralı antrepoda faaliyetlerini sürdüren İstanbul Modern'in 18 Mart tarihinde Beyoğlu, Meşrutiyet caddesindeki eski Union Française binasına taşınacağı öğrenildi. Müzenin taşınmasının ardından İstanbul Modern binasının bulunduğu antreponun da yıkılacağı ve yerine yenisinin yapılacağı belirtildi.

DEV YOLCU GEMİLERİNİ AĞIRLAMASI PLANLANIYOR

Çalışmaların tamamlanmasını ardından yeni inşaa edilecek kruvaziyer gemilere yönelik terminal eskisinin iki katından daha büyük olacak. Terminal yer altına alınacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı'nın İstanbul'un en büyük meydanlarından biri olması planlanıyor.