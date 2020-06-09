Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı
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Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı

Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı
09.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:07

Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı. Bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan projenin inşaat alanında incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Covid 19 virüs salgını nedeniyle inşaat çalışmaları bir süreliğine yavaşlayan projede, normalleşme süreciyle birlikte çalışmalar yeniden hızlandı. Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek projenin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Beyoğlu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen 'Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin başlangıç noktası olan Galataport Projesi'nin inşaat alanını ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

'Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin başlangıç noktası

Galataport Projesi'nin İstanbul'un yükselen yeni değerlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Yıldız, "Yerli ve yabancı turistlere hizmet etmesi bakımından, yabancı gemilerin buraya gelip buradan İstanbul'a, ülkemizi ziyaret edecek olmaları Galataport Projesi'ni fevkalade önemli kılıyor. Galataport'un bir bölümü zaten hizmet verecek aşamaya gelmişti. Şuanda bulunduğumuz alanda İstanbul Modern'in inşaatı devam ediyor. Proje tamamlandığında İstanbul'un, Türkiye'nin ve tabii ki Beyoğlu'muzun gözbebeği olacak. Galataport, Beyoğlu Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz 'Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin önemli bir durağı, başlangıç noktasıdır" dedi.

"İstanbul'un, Beyoğlu'nun tarihi zenginlikleriyle karşılaşacaklar"

Galataport'un Türkiye'nin, İstanbul'un ve Beyoğlu'nun tarihi zenginliklerine açılan bir kapı olacağını dile getiren Başkan Yıldız, "Buradan gelen turistlerimiz kültür yolu üzerinden farklı inançlara, farklı medeniyetlere ve farklı kültürlere ev sahipliği yapmış İstanbul'un, Beyoğlu'nun tarihi derinliğiyle, zenginlikleriyle karşılaşacaklar. Bu anlamda Galataport ilk karşılaşma yeri olarak çok önemli. Galataport mimarisiyle, estetiğiyle tarihi yarımadaya, Ayasofya'ya, Topkapı Sarayı'na, Galata Kulesi'ne, Kız Kulesi'ne büyük bir zenginliğe sahip. Diğer bir taraftan da binlerce insanımıza, gencimize iş imkanı olacak, istihdam imkanı olacak. Burada yüzlerce işyeri de olacak. Dolayısıyla ciddi anlamda bir ticaret de oluşacak." ifadesini kullandı.

"16 milyon İstanbulluya hizmet bu şekilde eserlerle oluyor"

Başkan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Biz hem Beyoğlu Belediyesi olarak hem de devletimiz olarak bu projeyi yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu projeyi yakından takip ediyorlar. Proje tamamlandığında Türkiye'nin turizmine, İstanbul'umuza, Beyoğlu'muza ciddi anlamda katkı sunacak güzide noktalarından birisi olacak. İki kilometre kadar yürüyüş alanı ve 14 bin metrekare meydanı olacak. Halkımız tarihi ve kültürel zenginliği olan bu alana kolay bir şekilde gelebilecek. Bir tarafında müzeler, diğer tarafında ticaret yerleriyle, kültür sanat noktalarıyla 16 milyon İstanbulluya hizmet bu şekilde eserlerle oluyor. Hepimizin gurur vesilesi olacak bir eser. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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