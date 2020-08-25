Galataport İstanbul moda dünyasına ev sahipliği yapıyor KARAKÖY sahil şeridini 200 yıl sonra halkın erişimine açıp turizmden kültür-sanata kadar yaşamın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, moda dünyasını 15. Mercedes- Benz Fashion Week Istanbul çekimleri ile ağırlıyor.

Galataport İstanbul, 12-16 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek Mercedes- Benz Fashion Week Istanbul mekan sponsoru olarak defile çekimlerine ev sahipliği yapıyor. 22 Ağustos'ta başlayan çekimler 27 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

Moda dünyasının ünlüleri Galataport İstanbul'da

30'dan fazla tasarımcının katılacağı bu dijital etkinliğin defile çekimleri, Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İstanbul'un kültürel ve tarihi zenginlikleri dijital moda haftası aracılığıyla eş zamanlı olarak global moda platformlarına taşınacak.

Özgür Masur, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya ve Mehtap Elaidi gibi önde gelen yaklaşık 18 moda tasarımcısının defile ve fotoğraf çekimleri;Galataport İstanbul'da gerçekleştiriliyor. 22 Ağustos'ta başlayan çekimler Galataport İstanbul'un rıhtım alanında ve Paket Postanesi binasında sürdürülüyor.

Dijital platformda gerçekleşecek MBFWI etkinlikleri boyunca tasarımcı markaları ve tasarımcıları www.mbfwistanbul.com adresinde konumlandırılacak olan sanal etkinlik alanında koleksiyonlarını dijital formatta sunma fırsatı bulacaklar. Ayrıca sanal showroom'lar, paneller, Podcast'ler ve farklı disiplinleri bir araya getiren iş birlikleri etkinlik takviminde yer alacak.

Değişimi, inovasyonu ve endüstrinin sürdürülebilirlik ekseninde geleceğini sahiplenen MBFWI boyunca İlkbahar-Yaz 2021 sezonlarının yanı sıra Sonbahar-Kış 2020/21 sezonlarına da yer verilecek.Etkinlikler sezon içi koleksiyonları son tüketici ile buluşturan yaratıcı bir sezondan bağımsız (season-free) platform işlevi görecek.

Galataport İstanbul, pandemi süreci nedeniyle defile çekimlerine ev sahipliğini COVID'e karşı hassasiyetle geliştirdiği önlemler çerçevesinde yürütüyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG),Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından destekleniyor.

Kaynak: Bültenler