Galata Wind ilk çeyrekte satışlarını yüzde 17,7 artırdı
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Galata Wind ilk çeyrekte satışlarını yüzde 17,7 artırdı

Galata Wind ilk çeyrekte satışlarını yüzde 17,7 artırdı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ'nin konsolide gelirleri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 arttı.

Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ'nin konsolide gelirleri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisanda hisselerinin yüzde 30'u halka arz edilen Galata Wind Enerji'nin konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde, martta tam kapasitede devreye giren Taşpınar RES'le birlikte yüzde 8,1 üretim artışı ve ABD dolarına endeksli satışlar nedeniyle kurdaki artışın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artarak 88,2 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda kısmi olarak faaliyete geçen Taşpınar RES, ocakta 1526 megavatsaat, şubatta 1453 megavatsaat ve türbinlerin tamamının devreye alındığı mart ayında 12 bin 619 megavatsaat üretim yaptı.

Şirketin esas faaliyetlerinden diğer gelirler içinde raporlanan karbon emisyon sertifika hakkı satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 235 artışla 2 milyon 313 bin lira oldu.

Galata Wind'in konsolide brüt karı bu dönemde yüzde 5,9 artarak 57 milyon 667 bin lira olarak gerçekleşti.

Karbon emisyon sertifika hakkı satış gelirleri dahil edilerek hesaplanan konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 18,1 artışla 71 bin 309 bin lira, FAVÖK marjı ise yüzde 80,8 olarak gerçekleşti.

Galata Wind, yılın ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 114 milyon 388 bin lira nakit elde etti.

Şirketin ilk 3 aylık net karı ise operasyonlardan sağlanan net kar artışına karşın Taşpınar RES yatırımının da etkisiyle ticari faaliyetler kapsamında elde edilen kur farkı gelirlerinin geçen yılın altında kalması ve yatırımın finansmanı için kullanılan banka kredilerinin faiz ve kur farkı giderlerindeki artış nedeniyle geçen yılın altında kalarak 7 milyon 797 bin lira olarak kaydedildi.

Martta türbinlerinin tamamı devreye alınan Taşpınar RES'in tam kapasiteyle üretim yapacak olması nedeniyle gelecek dönemde finansal tablolarda bu durumun olumlu etkisinin görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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