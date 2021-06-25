Galata Wind, Doğan Holding genel merkezinin çatısına güneş enerjisi santrali kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galata Wind, Doğan Holding genel merkezinin çatısına güneş enerjisi santrali kurdu

Galata Wind, Doğan Holding genel merkezinin çatısına güneş enerjisi santrali kurdu
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Doğan Holding genel merkezinin çatısına Galata Wind Enerji tarafından kurulan güneş enerjisi santrali (GES) sistemi yılda 120 megavatsaat elektrik tasarrufu sağlayacak.

Doğan Holding genel merkezinin çatısına Galata Wind Enerji tarafından kurulan güneş enerjisi santrali (GES) sistemi yılda 120 megavatsaat elektrik tasarrufu sağlayacak.

Galata Wind Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Doğan Holding genel merkezinin çatısına 99 kilovatlık maksimum potansiyele sahip GES sistemi kuruldu.

Söz konusu sistem, 2030 yılı itibariyle karbon nötr bir organizasyon olmayı hedefleyen Doğan Holding'in yılda 120 megavatsaat seviyesinde enerji tasarrufu elde etmesini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galata Wind Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, şirketin kurulu gücünün toplam 269 megavat olduğunu vurgulayarak, Galata Wind'in yüzde 100 temiz enerji ilkesinin sadece bugünü değil geleceği de şekillendirdiğini ifade etti.

Her evin ve işyerinin kendi temiz enerjisini üretmesini hedeflediklerinin altını çizen Kuyan, Doğan Holding genel merkezi binasının çatısına kurulan güneş enerjisi sisteminin de bunun ilk örneklerinden olduğunu belitti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Seda Sayan Hülya Avşar Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mert Müldür Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galata Wind, Doğan Holding genel merkezinin çatısına güneş enerjisi santrali kurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 17:32:28. #1.15#

title