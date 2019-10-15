GALATA VE BEYAZIT KULESİ, MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 5 GECE PEMBE RENKLE...
15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü nedeniyle Galata Kulesi, meme kanserine dikkat çekmek için dün akşam pembe renkle aydınlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı günü nedeniyle meme kanserine dikkat çekmek için Galata Kulesi, toplumda pembe renk ile aydınlatıldı. İstanbul'un önemli tarihi eserlerinden Beyazıt Kulesi de bu akşamdan itibaren pembe renk ile aydınlatılacak. Her iki kule, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Ekim'e kadar geceleri pembeye bürünecek.
- İstanbul