Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişinin ardından Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi düzenlendi.

Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişinin ardından Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle millete sesleniş gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve Koreografi gösterisi düzenlendi. Mapping ve Koreografi gösterisi, görsel şölen oluşturdu.

Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Yüksel Serra Arıtürk Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Mehmet Topal Alper Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:02:02. #1.15#

title