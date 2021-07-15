Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi

Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişinin ardından Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi düzenlendi.