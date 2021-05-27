Galata Kulesi'nin bir yanında intihar, bir yanında evlilik teklifi

Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nin bir yanında 20 yaşında bir genç kız intihar ederek hayatını kaybederken, bir yanında ise genç bir kıza evlilik teklifi yapıldı.

Beyoğlu Galata Kulesi'nin çevresi bu gün ilginç anlara tanık oldu. Galata Kulesine çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir neden dolayısıyla atlayarak intihar etti.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerden biri olan çevredeki kestane satıcısı Yakup Akdağ, kestane aracının üzerinde bulunan belediyeye ait çöp poşetlerini orada bulunan zabıta ekiplerine verdi ve cesedin üzeri polis ekipleri ve ambulans gelene kadar belediyenin çöp poşetiyle kapatmaya çalışıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR YANDA İNTİHAR, BİR YANDA EVLİLİK TEKLİFİ

İstanbul'un göbek noktalarından birinde yaşanan bu intihar girişimi, vatandaşların Galata Kulesi'nin önünde kalabalık oluşturmasına neden olurken, olay yerine çok yakın bir mesafede de ise bir çiftin evlilik teklifinde bulunmasına yönelik kutlama yapıldı. Kutlama sırasında patlatılan küçük havai fişekler ve konfetilerle şölen yerine çevrilen alana gelen polis ekipleri, gençlere bir kişinin intihar ettiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Esnaf lokantasında aşçılık yapan Mustafa Özdemir, "Birden bire bir ses geldi sanki çuval atılır da pat diye ses yapar. Bir de baktık ki yerde yatıyor hiç hareket ya da ses yok. Bu kaçıncı oldu, buraya bir önlem almaları lazım" dedi. Dükkan çalıştıran Gökhan Özdemir, "Çok aşırı bir ses geldi. Sesi duyunca dışarı baktık. Bir bayandı. Uzun süre kalp masajı yaptılar ama herhalde kurtaramadılar. Ambulans geldi sonra. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek