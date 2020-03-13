Galata Kulesi ve meydanı dezenfekte edildi
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Beyoğlu, Türkiye, Galata, Güncel

Galata Kulesi ve meydanı dezenfekte edildi

Galata Kulesi ve meydanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

13.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:14
Galata Kulesi ve meydanı dezenfekte edildi

Galata Kulesi ve meydanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Beyoğlu Belediyesince ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini engellemek amacıyla kurulan Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda özel koruma kıyafetli ve maskeli ekiplerce, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ve meydanında dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Ekipler, Galata Kulesi'nin çevresindeki çeşmeyi, duvar diplerini, çiçekleri ve yolu ilaçladı. Meydanda bulunan vatandaşların ilaçlama anını telefonlarına kaydettiği görüldü.

Çalışmaların, koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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