Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı AZERBAYCAN'da cumhuriyetin ilanının 102. yılı olması nedeniyle İstanbul'da Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

AZERBAYCAN'da cumhuriyetin ilanının 102. yılı olması nedeniyle İstanbul'da Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Gece dışarıda olan İstanbullular ise aydınlatılan eserlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Azerbaycan, cumhuriyetin ilanının 102. yılını kutluyor. İstanbul'da önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan Galata Kulesi ile köprüler de Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı. Galata Kulesi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün aydınlatılması ise İstanbulluların dikkatlerinden kaçmadı. Çok sayıda vatandaş eserlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA