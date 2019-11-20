Galata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı
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Galata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı

GALATA Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.

20.11.2019 23:11 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:11
Galata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı
Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.

20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul gören ve Eylül 1990'da sözleşmeyi imzalayan ülkelerde yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yıldönümü, o tarihten itibaren Dünya olarak kutlanıyor. İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Haklarını gününe dikkat çekmek için mavi renkle ışıklandırıldı. Galata Kulesini mavi renkle gören vatandaşlar ve turistler o anları cep telefonlarının kameraları ile kaydetti. 


Kaynak: DHA
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