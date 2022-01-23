Galata Kulesi ve çevresinden kar manzaraları - Haberler
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Galata Kulesi ve çevresinden kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Genel

Galata Kulesi ve çevresinden kar manzaraları İstanbul'da gece saatlerinde etkisini attırarak devam eden kar yağışı tarihi Galata Kulesi ve çevresinde bulunan yapılarda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İSTANBUL (İHA) - Galata Kulesi ve çevresinden kar manzaraları

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde etkisini attırarak devam eden kar yağışı tarihi Galata Kulesi ve çevresinde bulunan yapılarda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası şehrin birçok noktasında ve tarihi yapılarında kartpostallık manzaralar oluştu. Tarihi Galata Kulesi, Yeni Cami ve çevresinde bulunan yapıların çatısında oluşan kar manzaraları unutulmaz anlar yaşattı. Şehrin üzerini kaplayan beyaz örtü drone kamerası ile görüntülendi.

Galata Kulesi ve çevresinden kar manzaraları

Galata Kulesi ve çevresinden kar manzaraları

Galata Kulesi ve çevresinden kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Son Dakika Haberleri

Galata Kulesi, İstanbul, kar, Genel, Haber

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