Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi - Haberler
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Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini attırarak devam eden kar yağışı tarihi Galata Kulesi ve çevresinde bulunan yapılarda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece saatlerinde etkisini attırarak devam eden kar yağışı tarihi Galata Kulesi ve çevresinde bulunan yapılarda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası şehrin birçok noktasında ve tarihi yapılarında kartpostallık manzaralar oluştu. Tarihi Galata Kulesi, Yeni Cami ve çevresinde bulunan yapıların çatısında oluşan kar manzaraları unutulmaz anlar yaşattı. Şehrin üzerini kaplayan beyaz örtü drone kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Galata Kulesi ve çevresindeki kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Galata Kulesi, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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