Galata Kulesi önündeki KGYS direğine 'fotoğraf' düzenlemesi

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Galata Kulesi'nin önünde yıllardır bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğinin yeri gelen tepkiler üzerine değiştiriliyor.

Beyoğlu'nun önemli tarihi ve turistik noktasının başında gelen KGYS kameralarının olduğu direk kaldırılıyor. Sosyal medya kullanıcılarının yetkilileri etiketleyerek yazdıkları manzara eleştirisi yanıt buldu. Fotoğraflarda KGYS direğinin de çıkması ve Galata Kulesi manzarasını kapatması nedeniyle direk başka bir noktaya taşınacak.

TA DİREĞİN ÇIKMASI GÖRÜNTÜYÜ BOZUYOR"

Rize'den İstanbul'a gelen Rukiye Feyizoğlu "Tabi ki kaldırılmalı. Yakışıyor mu? Tarihin önünü kapatıyorsun. Resim çekeceğim direk geliyor arkaya. Kaldırılması güzel oldu. Rize'den geldim. Fotoğraf çektim ama güzel çıkmadı. Yakışmıyor" diye konuştu

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