Galata Kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifi
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Galata Kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifi

2020 yılı Galata Kulesi önünde coşkuyla karşılandı.

01.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:56
Galata Kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifi
2020 yılı Kulesi önünde coşkuyla karşılandı. Bir kişi, kız arkadaşına saat 00.00'da Galata Kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifinde bulundu. 

Galata Kulesi çevresinde yeni yıl coşkuyla karşılanırken saat 00.00'da bir kişi, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Galata Kulesi önünde yapılan evlilik teklifine "evet" yanıtı gelince evlilik teklifinde bulunan kişi tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına takıp sarıldı. Çevredekiler o dakikalarda genç çifti alkışladı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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