Galata Kulesi'nin İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine mehkeme engeli
Galata Kulesi’nin İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrine mehkeme engeli
17.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:07
Tarihi Galata Kulesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devriyle ilgili Beyoğlu Kaymakamlığı'nca başlatılan tahliye işlemleri mahkeme kararı sonrası durduruldu.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB'nin kayyumla yönetildiği süreç devam ederken 13 Mayıs 2019 tarihinde Galata Kulesi belediyenin uhdesinden çıkarılarak Kule-i Zemin Vakfı adına tescil edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com