Galata Kulesi'ne Beşiktaş arması yansıtıldı

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı araması, Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı araması, Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 ile yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ın arması, Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Armanın altına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın tebrik yazısı da kondu. Galata Kulesi'nin bu hali sporseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı