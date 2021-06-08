Galata Kulesi'nden atlayan genç kız kamerada
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Galata Kulesi'nden atlayan genç kız kamerada

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

Galata Kulesi'nden atlayan genç kız kamerada 20 yaşındaki genç kız seyir terasından atlayarak hayatını kaybetmişti Galata Kulesi'nin seyir terasına çıkan 20 yaşındaki genç kızın, aşağıya atlayarak hayatını kaybettiği anlar kameralara yansıdı.

Galata Kulesi'nden atlayan genç kız kamerada

20 yaşındaki genç kız seyir terasından atlayarak hayatını kaybetmişti

İSTANBUL - Galata Kulesi'nin seyir terasına çıkan 20 yaşındaki genç kızın, aşağıya atlayarak hayatını kaybettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuleyi gezmek için en üst katına çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur, bir süre sonra seyir terasından aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Vatandaşlar şoke oldu

Öte yandan genç kızın aşağıya atladığı anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst katta dolaşan genç kız ardından seyir terasına geçiyor. Genç kız ardından korkulukların üstüne çıkarak kendini aşağıya bırakıyor. Vatandaşlar ise şoke oluyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Galata Kulesi'nden atlayan genç kız kamerada
Galata Kulesi'nden atlayan genç kız kamerada
Galata Kulesi'nden atlayan genç kız kamerada
Galata Kulesi'nden atlayan genç kız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

Galata Kulesi'nden atlayan genç kız kamerada
Galata Kulesi'nden atlayan genç kız kamerada
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