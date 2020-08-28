GALATA KULESİ'NDEKİ RESTORASYONA SORUŞTURMA
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GALATA KULESİ'NDEKİ RESTORASYONA SORUŞTURMA

GALATA Kulesi'nde hilti ile restorasyon yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

28.08.2020 20:48 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:57

GALATA Kulesi'nde hilti ile restorasyon yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı ve Kadıköy ve Tuzla Belediyesi'nden 2 meclis üyesinin şikayet dilekçesi sunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca söz konusu restorasyona ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında hilti ile çalışma yapıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada yayılınca kamuoyunda tepki çekmişti.

GALATA KULESİ'NDEKİ RESTORASYONA SORUŞTURMA

Kaynak: DHA

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